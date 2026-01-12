リバプールは北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが手術を行うことを発表した。8日に行われたプレミアリーグ第21節アーセナル戦で先発出場したブラッドリーだが、後半アディショナルタイムに負傷。DFジョー・ゴメスとの交代を余儀なくされ、ピッチを後にした。英『BBC』によると、ブラッドリーは骨と靭帯の損傷を含む深刻なヒザの負傷のため、近日中に手術を受ける予定。前十字靭帯とは関係ないようだが、今シーズンの