今年度「二十歳」になるのは、2005年4月2日～2006年4月1日までに生まれた人たちです。 県内では過去最少を記録した昨年度を98人上回る、1万2180人となりました。 20年前の県内を振り返ります。 ▽新施設の誕生 【県美術館】2005年4月23日 長崎水辺の森公園一角にオープン。総工費は約85億円で建設。 【長崎歴史文化博物館】2005年11月3日 11月3日 文化の日にオープン。県と市の共同