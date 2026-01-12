上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』が12日、大阪・なんばグランド花月で開催され、大賞にエバース（佐々木隆史、町田和樹）が選ばれた。大阪のお笑い芸能文化の継承と発展のため、若手芸人を育成しサポートする上方漫才協会主催の「上方漫才協会大賞」は今回で11回を数える。第1回目はアインシュタイン、そして前回はドーナツ・ピーナツが大賞を受賞した。大賞には、2025年に活躍した芸人を各分野のプロデ