【カイロ＝西田道成、ワシントン＝池田慶太】イランでの物価高騰などに端を発した抗議デモは１１日も続いた。米国に拠点を置く人権団体のニュースサイト「ＨＲＡＮＡ」によると、治安部隊との衝突に伴い、死者は５４４人に達し、逮捕者は１万人を超えた。当局の弾圧を受け、米国のトランプ大統領は１１日、「いくつかの非常に強力な選択肢を検討している。我々は決断を下すだろう」と述べ、介入姿勢を強調した。「ＨＲＡＮＡ」