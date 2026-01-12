13日の日韓首脳会談を前に、高市首相が開催地で自身の地元の奈良に入りました。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談に向け、首相就任後初めて“お国入り”した高市首相は、奈良市内で親族の墓や安倍元首相の慰霊碑を訪ね、手を合わせました。1月召集される予定の通常国会の冒頭で衆議院の解散に踏み切るのか、高市首相の最終判断が注目されるなか、立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は12日午前、東京都内で会