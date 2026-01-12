『たくろうのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が、1月13日（火）深夜1時〜3時に生放送されることが決定した。 たくろうは、2016年結成のお笑いコンビ。大阪を中心に活動し、長い下積み時代を経て、『M-1グランプリ2025』で史上最多1万1521組の漫才師の頂点に立ち、第21代王者となった。さらに年末に放送された『オールザッツ漫才2025』の1分間ネタバトルでも優勝、NHK『紅白歌合戦』にも出演し、水森かおりと紅白ド