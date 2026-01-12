STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」リリースへ向けたMVティザー映像およびリリースカレンダーを公開した。 リリースカレンダーでは、本日公開のMVティザーを皮切りに各種コンテンツが続々公開される予定となっており、21日(水)のCDリリースに先駆け、タイトル曲「Star Wish」は19日(月)0時より先行配信リリース、20時にはミュージックビデオが公開されることもアナウンスされている。さらに19日(月)のMV公開前には、YouTub