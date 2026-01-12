Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが決定した。本楽曲は1月18日から放送スタートのTBS系 日曜劇場『リブート』主題歌だ 。公開となった新曲「Again」の配信ビジュアルは森本千絵(goen°) が担当したもの。さらに配信同日1月19日に放送されるTBS音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』への出演も発表となった。すでにニューアルバム『産声』のリリースも決定している中、本作「Again」発表を皮切りに、今後展開されて