群馬県前橋市長選は１２日、投開票が行われ、妻帯者の市職員（退職）とのラブホテル密会騒動で辞職し、出直し立候補となった小川晶氏（４３）が当選した。群馬県の山本一太知事や自民国会議員・県議など自民系がこぞって支援に回った丸山彬氏（４０）ら無所属新人４人を破り、再選となった。市によると、任期は１３日から、１期目の残り２０２８年２月まで。午後７時の開票から数分。報道各社で当確の報が寄せられ、市内ホテル