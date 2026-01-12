２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が12日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐって「強硬手段」で実行せざるを得ないという姿勢を示し、北大西洋条約機構（NATO）の同盟国である独仏英国が懸念しているという報道を引用し、緊張が高まる国際情勢を危惧した。 【写真】トランプ氏そっくりの“プリン売り”が人気 容姿と歌声で