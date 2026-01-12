モデルで女優・本田紗来が１２日、ＳＮＳを更新し、俳優の姉・本田望結と過ごした正月を伝えた。「お正月のみゆさん１日の早朝から生放送を終えて、そこから急いで来てくれて一緒に初詣できました一緒にリングも買いました」と姉におんぶされた写真をアップ。肩のちょっぴり下のボブヘアだが、エクステでロングヘアに“変身”した姿を披露している。今回の投稿には「仲良し姉妹やね♥」「可愛さ半端ねぇ♥」「