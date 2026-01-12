好角家タレントの山根千佳が１２日、大相撲初場所２日目のＮＨＫ中継で客席にいる姿が映り、ＳＮＳ上で話題になった。幕内の取組で錦富士が時疾風を寄り切りで勝った一番の後、両国国技館のスタンドで観戦するファンの様子が映り、そこに山根の姿が。力士が場内アナウンスで紹介されると拍手を送った。山根は前日の初日も国技館に足を運び、自身のＳＮＳで報告。今年最初の相撲観戦は清楚な着物姿でＳＮＳで話題になった。こ