7¿ÍÁÈHIPHOP & R&B¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤¬12Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚXG¡Û¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡ØXtraordinary Girls¡Ù¤«¤é¡ØXtraordinary Genes¡Ù¤Ë?¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÀº¿À?¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ú¥°¥ë¡¼¥×Ì¾ÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖXG¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò ¡ØXtraordinary Girls¡Ù¤«¤é¡ØXtraordinary Genes¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£?Girls?¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿?Genes?