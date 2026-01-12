犬が『歯周病』になっているサイン5選 犬の歯に溜まった歯垢(プラーク)が歯石となると細菌が繁殖します。その細菌が原因で歯を支える歯ぐきや骨がダメージを受ける病気が『歯周病』です。 進行すると心臓病や腎臓病など全身疾患を発症するおそれのある恐ろしい病気。犬が歯周病になったときの口腔内にみられる症状や、行動の変化についてご紹介します。 1.口臭が強くなる 愛犬の口臭が強いと感じたら歯周病の初