大好きなお姉ちゃんが机に向かって作業をしている間、ワンコはずっとそばにいて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破しています。 【動画：女の子のことが好きすぎる犬→作業中もずっと足元で待っていて…愛に溢れている『従順な光景』】 作業中のお姉ちゃんに寄り添うワンコ Instagramアカウント「ag_per_bordercollie」に投稿されたのは、お姉ちゃんのことが大好きすぎるボーダ&