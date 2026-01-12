3連休最終日の12日正午ごろ、新潟市西区の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この火事で火元の住宅に住む夫婦と連絡がとれておらず、警察などが身元の確認を進めています。出火直後の映像です。建物から噴き出す激しい炎……。煙は画面の左から右に勢いよく流れ、風が強く吹いているのがわかります。火事があったのは新潟市西区寺尾上、JR寺尾駅のそばにある住宅です。12日正午ごろ、近所の住民から「建物が