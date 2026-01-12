HIS（エイチ・アイ・エス）とクルーズプラネット、ベストワンドットコムは共同で、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」をチャーターするプレミアムクルーズを2027年4月29日から実施する。発日は4月29日、横浜の大さん橋国際客船ターミナルから出港する。寄港地は石垣島、台湾の基隆、宮古島、那覇を予定する。HISで販売するツアーの旅行代金は、2名1室利用で1名あたり199,000円から（割引込み）。5月末までの予約で、大人1名あ