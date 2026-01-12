ドイツ大手紙『Bild』が、独２部マクデブルクに所属するFWオナイウ阿道の現状を報じている。2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、昨年の夏にマクデブルクに加入。しかし、ここまでわずか４試合にしか出場しておらず、10月以降はベンチ外が続いている。そんな30歳の日本人FWについて、同メディアは、「トレーニングキャンプを経て、更なる考察を得た。３人の選手がペトリック・ザ