成人の日の12日、広島市など県内各地で二十歳を記念する催しが開かれ、多くの若者たちが新たな門出を祝いました。■新二十歳「もうちょっと大人かなって思ってたんですけど、まだまだ子どもで二十歳っていう名称と自分が合ってない気持ちがドキドキします」■父親「二十歳のつどいというところでは感慨深いですね。きれいです」 広島市では、はじめてエディオンピースウイング広島で「二十歳を祝うつどい」が開かれました