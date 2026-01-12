座り仕事で運動習慣はなし、お酒が大好きで気づくと「小太り」になっていたイラストレーターの上田惣子さんは“人生最後のダイエット”を決意。「父が糖尿病による脳梗塞に。自分もやせねばまずいぞと」。そこで始めたのがスマホを活用し、食事制限ほどほどのメソッド。詳しいやり方をじっくり聞きました。【写真】上田さんがスマホで実践！簡単に真似できるダイエットルール下腹部がほぼ1メートルに！正月気分も抜け、通常