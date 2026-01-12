1月12日、中山競馬場で行われた11R・ニューイヤーステークス（L・4歳上オープン・芝1600m）は、横山典弘騎乗の4番人気、カピリナ（牝5・美浦・田島俊明）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のダノンエアズロック（牡5・美浦・堀宣行）、3着に1番人気のファンダム（牡4・美浦・辻哲英）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。【シンザン記念】ハマーハンセン騎乗 サンダーストラックVで人馬ともに重賞初制覇ダンカーク産駒横山典