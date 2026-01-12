「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）元大関貴景勝の湊川親方がトークショーを行い、新大関安青錦の横綱昇進への見通しを語った。昨年初場所に行われたトークショーでは、十両だった安青錦を注目力士に挙げていた親方。この日は対戦してみたい力士に安青錦を挙げ「どれぐらい強いのかなっていうのは思います。現役に聞いたんですけど、前傾姿勢が強いって言われるんですけど、意外と押しが強いって言うんですよ。