「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１２日、多摩川）安井瑞紀（３２）＝岡山・１２０期・Ａ１＝が３日目８Ｒでピット離れで５コースを奪取すると、１Ｍは鋭くまくり差して１着。予選突破に望みをつないだ。「ラッキーでしたね。リングを替えて調整は大幅に外れてなかったなって感じ」と気配は確実に上昇している。準優進出ボーダーを６・４２に想定すると、予選突破には２走１３点がノルマ。「スリット