永瀬拓矢九段将棋の第75期王将戦7番勝負第1局は11、12の両日、静岡県掛川市で指され、挑戦者で先手の永瀬拓矢九段（33）が137手で藤井聡太王将（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王との六冠＝を破り、先勝した。藤井王将は今年、最初のタイトル戦を白星で飾れなかった。今シリーズ、2期連続挑戦の永瀬九段は王将初獲得を目指し、藤井王将は5連覇が懸かる。第2局は24、25日に京都市で行われる。王将戦7番勝負は2日制で、持ち