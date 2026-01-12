「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１２日、多摩川）恵良琴美（１８）＝福岡・１３５期・Ｂ２＝が３日目６Ｒで、４コースから差し抜けてデビュー２２９走目でうれしい初勝利を飾った。「めっちゃうれしいです。自分はいつも後ろを走っているので、先頭はこんなに乗りやすいんだと。こんなきれいな水面を走れてれるんだなと思いました」と笑みがこぼれた。２日目には同期の石村日奈那（東京）が勝利。「