ことしの「成人の日」は1月12日です。新潟市では11日、二十歳の節目を祝う式典が開かれました。晴れ姿での再会に喜びがこみ上げます。新たな門出を迎えた若者たちに「二十歳の誓い」を聞きました。新潟市で行われた“二十歳のつどい”。新成人たちに聞くと……＜参加者＞「振袖の基準…かっこいい女です」Q）きょうはどういうコーディネートで？＜参加者＞「 新潟で1番を目指して」 成人年齢は4年前、18歳に引き下