1月12日は成人の日です。静岡県浜松市では、障害のある若者たちの門出を祝う特別な「成人式」が執り行われました。主催したのは「ミスター女子プロレス」と呼ばれたあの人です。 【動画】特別な「成人式」主催したのは”ミスター女子プロレス” 障害のある若者たちの門出を祝う＝静岡・浜松市 温かな演奏に迎えられ、晴れやかな表情で入場する新成人たち。 この式典は障害があり、「はたちの集い」への参加が難しい