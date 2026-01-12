全国高校サッカー選手権決勝で、神村学園が鹿島学園を3対0で下し、初の選手権優勝を果たした。鹿児島県勢の優勝は２００５年の鹿児島実業以来、実に21年ぶり。今大会、神村学園は圧倒的な運動量と球際の強さで勝ち上がり、かつての鹿児島実業を彷彿とさせる戦いぶりを見せた。チームを率いるのは鹿児島実業OBで、全国制覇の経験を持つ有村圭一郎監督。国立のスタンドには鹿島実業時代の名将・松澤隆司さんの妻、