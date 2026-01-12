冬の嵐が襲った３連休・・・新潟市中央区では11日、強い風にあおられながら華やかな振り袖や真新しいスーツを着て歩く若者たちの姿が見られました。開かれたのは二十歳のつどいです。新潟市では今年度前の年より106人少ない7053人が二十歳を迎え、式典にはこのうち4100人が集まりました。【二十歳の主張成澤凛奈さん】「当たり前の毎日と支えてくれる全ての人に感謝を忘れない謙虚な大人になりたい」式典に出席した多くの