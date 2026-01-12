冬の嵐に見舞われたこの３連休。佐渡では非常に強い風が吹き荒れたほか強い冬型の気圧配置となり山沿いを中心に大雪となりました。前線を伴った低気圧の影響で10日の夜から風が強まり、暴風雪警報が出た佐渡市では11日両津で31.4メートルの最大瞬間風速を観測。佐渡市田切須で発生した火災では風にあおられ瞬く間に燃え広がり鎮圧までの50分ほどで住宅が全焼してしまいました。【目撃者は】「風があってきょうは怖い。もう燃