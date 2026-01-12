【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は12日、中国から輸入する電気自動車（EV）に関し、最低価格の設定などを中国の輸出業者に求める指針を公表した。EUが中国製EVに課している追加関税の減免につながる可能性がある。