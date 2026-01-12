STU48が12日、広島護国神社で、成人奉告祭を行った。参加したのは2期生の清水紗良（19）、2・5期生の久留島優果（20）、3期生の曽川咲葵（20）、4期研究生の蕪竹真奈（20）、小松奈侑（20）、田中奈菜子（19）の6人。各自選んだ華やかな振り袖を着て、凜（りん）とした姿で神殿へ。少し緊張した面持ちで祈とうを受け、成人奉告の儀に臨んだ。6人はそれぞれ抱負を語った。清水は「私は人とお話しすることが好きなので、お話しするお