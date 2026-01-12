ソフトバンク・柳町達外野手（２８）が１２日、筑後市内のファーム施設で自主トレを公開。朝８時半から動き出し、ノックや打撃練習を行って汗を流した。昨年はチーム最多となる１３１試合に出場。打率２割９分２厘、６本塁打、５０打点の成績を残し、出塁率３割８分４厘で最高出塁率のタイトルも獲得した。殻を破りリーグ連覇、日本一に欠かせない存在となったプロ６年目。今オフは「（周囲から）『おめでとう』と言われること