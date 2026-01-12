元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（70）が2025年12月30日、自身のインスタグラムを更新し、シアー感のある白ワンピ姿を披露した。足元にヒールを合わせ伊藤さんは、テレビ番組の出演告知や近況をつづり、ロング丈のワンピースを着こなす姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、足元にヒールを合わせ、シアー感のあるロング丈の白いワンピースを着用。白い壁をバックに、両手を体の前で揃え微笑んでいた。この投稿