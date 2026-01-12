LE SSERAFIMが、2026年最初の授賞式となる『第40回ゴールデンディスクアワード』でデジタル音源部門本賞を受賞した。1月10日、台湾・台北ドームで開催された同アワードにて、5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」が栄えある賞に輝いた。【写真を見る】LE SSERAFIM、米年越し番組に初出演SAKURA＆KAZUHAが日本人初の快挙受賞に際し、LE SSERAFIMは「『ゴールデンディスクアワード』40周年を共に迎えられたこと自体が光栄です