欧州株まちまち、資源関連高い、一方、銀行株に売り圧力 東京時間19:58現在 英ＦＴＳＥ100 10119.77（-4.83-0.05%） 独ＤＡＸ25313.05（+51.41+0.20%） 仏ＣＡＣ40 8340.71（-21.38-0.26%） スイスＳＭＩ 13407.21（-14.61-0.11%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:58現在 ダウ平均先物MAR 26月限49370.00（-356.00-0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月