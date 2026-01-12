瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループＳＴＵ４８の清水紗良（１９）、久留島優果（２０）、曽川咲葵（２０）、蕪竹真奈（２０）、小松奈侑（２０）、田中奈菜子（１９）が１２日、広島県・広島護国神社で行われた成人奉告祭に出席した。自ら選んだ華やかな振り袖に身を包み、凜（りん）とした姿で神殿に入った６人。清水は「２０歳の節目を迎えました。私は人とお話しすることが好きなので、お話しするお仕事を通して、