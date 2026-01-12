女優・宮内ひとみ（３３）が１２日、ＳＮＳに新規投稿。年明けにハワイに家族旅行したことを報告した。「時差ボケ中の宮内です。年始は家族でハワイへ行ってきました最高のご褒美。２０２６年頑張ります！！」とハワイで撮影した写真を添えて投稿。「やべー可愛♥」「可愛いい♥」「綺麗ひとみさん♥」、英語で「目も眩むほど美しい♥」などの声が寄せられている。宮内は２３年９月、一般男性との結