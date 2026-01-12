【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが発表された。「Again」は1月18日放送開始のTBS系 日曜劇場『リブート』の主題歌となっており、初回放送後に配信限定リリースされることとなる。また、さらに配信同日・1月19日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』への出演も発表されている。 ■研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲