2026年1月12日、韓国メディア・マネートゥデイはソウルの江南駅周辺で横行している「無料肌管理体験」をうたうなどする強引な勧誘行為について、SNSを中心に注意喚起の声が相次いでいると報じた。記事によると、勧誘の主な対象となっているのは、ソウルに来たばかり、あるいは成人したばかりの20代前半の女性だという。路上で中年女性が「学生限定」「オープン記念」「無料で少し体験するだけ」などと声をかけ、警戒心を解いた上で