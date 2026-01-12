お笑いコンビ、春とヒコーキが初の単独ライブツアー「モンキービジネス」を開催する。4月10〜12日に大阪・ABCホールで4公演、同17〜19日に福岡・西鉄ホールで3公演、同25、26日に北海道・サッポロファクトリーホールで2公演、5月1〜6日に東京・日経ホールで6公演。全国4都市で15公演を行う。2021年（令3）の「孤独を着こなすな」、23年の「春とヒコーキ『龍』」に次ぐ3年ぶりの単独ライブで、ツアーは初めて。2人は「モンキービジ