女優當真あみ（19）が12日、都内で、「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）大ヒット御礼舞台あいさつに、濱田龍臣（25）とともに出席した。福山雅治（56）主演の同作は昨年12月24日に公開され、観客動員数70万人、興業収入は10億円を突破（10日時点）の大ヒット。當真は宮沢りえ（52）演じるナザキ・イワノワの、濱田は福山演じる皆実広見の、それぞれ学生時代を演じている。この日は成人の日。「この会場に来るまでに