山梨県上野原市の山火事は、発生から5日目に入っても鎮火のメドは立っていません。【映像】5日経っても火の勢いが収まらない扇山消防によりますと、上野原市の山火事は、強い風の影響もあって、火は一時、住宅からおよそ30メートルの距離まで接近しました。その後の自衛隊機や防災ヘリなどによる消火活動で、住宅から200メートルほどまで後退しましたが、きょう午後3時時点で、105ヘクタールが燃えたということです。火の