将棋の藤井聡太六冠が新年最初のタイトル戦にのぞみましたが、挑戦者の永瀬拓矢九段に敗れ、黒星スタートとなりました。王将戦七番勝負の第1局が11日から2日間にわたり、静岡県の掛川城で行われました。王将の藤井聡太六冠は永瀬拓矢九段を相手に、王将戦5連覇を目指しています。新年最初のタイトル戦は永瀬九段に主導権を握られるも終盤まで熱戦が続き、12日午後7時36分、137手までで、藤井六冠が投了し、敗れました。勝った永瀬