成人の日を迎えた12日、各地で「二十歳のつどい」などのイベントが開催され、多くのタレントも登場した。2025年度に20歳になる主なタレント（誕生日）は以下の通り。谷口愛季（櫻坂46＝4月12日）岡村ほまれ（モーニング娘。＝5月9日）山時聡真（俳優＝6月6日）山〓愛生（モーニング娘。＝6月28日）上坂樹里（女優＝7月14日）瀬戸口心月（乃木坂46＝7月16日）五百城茉央（乃木坂46＝7月29日）奥田いろは（乃木坂46＝8月20日）NAOKO