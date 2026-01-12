1.ずんぐり体型のコビータイプ コビータイプは胸幅が広く、胴も足もずんぐりと太く短いのが特徴です。全体的に骨太でがっしりと丸みのある体つきをしています。鼻が短めの丸顔で大きな目が目立ち、愛らしい表情のコが多いです。 代表的な猫種にはペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤンなどがあります。いずれの猫種も、性格は穏やかでのんびり、落ち着いた生活を好む傾向があり、日本の室内