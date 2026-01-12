1/9（金）より【マクドナルド】のハッピーセット®「すみっコぐらし」のおもちゃ第3弾が登場！ 第1弾のお店やさんと第2弾のステーショナリーセット、全9種類からどれかをGETできます。今回は、第3弾でもらえる話題のおもちゃをピックアップ。第1弾・第2弾に間に合わなかったという人は、このチャンスをお見逃しなく！ 全種類ほしい！ すみっコぐらしのステーショナリーセット @ftn_pics