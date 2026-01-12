女優の夏樹陽子(73)が10日、自身のインスタグラムを更新し“子供たち”を初めて愛車に乗せたことを明かした。 【写真】イエローのF355が爆イケ“跳ね馬”の中の“跳ね犬”に笑顔の夏樹陽子 「初めてフェラーリに子供たち3人乗せました」とコメントし、愛犬3匹が車内から夏樹の方を見ている画像を掲載。「大騒ぎ!!運転しにくいったらありゃしない」と“跳ね馬”ならぬ“跳ね犬”たちにあきれるようにつづった。