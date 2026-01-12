えなこ、東雲うみなど人気コスプレイヤーが所属する芸能事務所「PPエンタープライズ」のメンバーがこのほど、「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に2週連続で登場した。 【写真】えなこ、よきゅーんら9人の美女の壮観ショットどこから見れば良いの!? PPエンタープライズは、2025年12月25日発売の雑誌「ヤングアニマル」（白泉社）で表紙・巻頭・巻末グラビアを担当するスペシャル号で登場して