Mr.Children Mr.Childrenが、新曲「Again」を1月19日に配信することが決定した。本楽曲は1月18日から放送のTBS系 日曜劇場「リブート」主題歌 。さらに配信同日1月19日に放送になる TBS「CDTV ライブ！ライブ！」への出演も発表されている。日曜劇場「リブート」主題歌発表時、Mr.Children 桜井和寿コメントハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。「緊張感」「スピード感」